Пандемия COVID-19: Суточный прирост случаев коронавируса в Германии достиг апрельского уровня

В Германии снова зафиксировали увеличение количества новых случаев заражения COVID-19 - на этот раз суточный показатель достиг уже апрельского уровня. Об этом, как сообщают в Институте Роберта Коха.

Согласно им, за минувшие сутки в стране выявлено 1 тыс 707 новых инфицированных - столько же регистрировалось в конце апреля.

За все время пандемии самый высокий показатель заболеваемости в ФРГ был зафиксирован 28 марта - 6 тыс 294.

В июле и до середины августа показатели колебались в пределах 300-500.

Эксперты отмечают, что в последнее время количество тестов на коронавирус существенно возросло (если с 20 по 26 апреля было проведено около 364 тысячи, с 27 июля по 2 августа - около 578 тыс 000 тестов, то в течение последней недели их количество превысило 875 тыс 000).

Впрочем, говорить о второй волне немецкие эпидемиологи пока не торопятся.

Всего с конца января в ФРГ был подтвержден 228 тыс 621 случай инфицирования COVID-19, умерло 9 тыс 253 человека (10 за последние сутки). Выздоровели уже почти 205 тыс 000 немцев.

Как сообщалось, за предыдущие сутки в Германии выявлено 1 тыс 510 новых случаев коронавируса. Больше было в последний раз только в начале мая - 1 тыс 639.

Ранее, Европейское отделение ВОЗ начало переговоры с РФ для получения большей информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине против COVID-19.