В Альпах корова полетала над горами (Видео)

В швейцарских Альпах корову транспортировали с помощью вертолета. Соответствующее видео опубликовало издание VOA News. Из-за травмы рана у коровы долгое время не заживала, и она не могла переместиться вместе со стадом на новое пастбище. Поэтому фермер решил заказать вертолет. Спасатели обвязали корову тросом и на вертолете спустили с гор.