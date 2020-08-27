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"Я ни для кого не представлял опасности": еврокомиссар ушел в отставку из-за "коронавирусного" скандала

"Я ни для кого не представлял опасности": еврокомиссар ушел в отставку из-за "коронавирусного" скандала
Обновлено 00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган подал в отставку из-за разгоревшегося скандала, связанного с нарушением карантинного режима во время его поездки в Ирландию, сообщили в среду журналистам источники в Брюсселе.

Ранее днем представитель Еврокомиссии Дана Спинант, сказала, что глава исполнительной коллегии ЕС Урсула фон дер Ляйен "сделает выводы, когда закончит изучение и оценку содержания доклада" Хогана о его поездке в Ирландию.

Хоган недавно присутствовал на ужине гольф-компании в отеле на западе Ирландии в числе примерно 80 гостей. Это является грубым нарушением введенных ирландским правительством ограничений в связи с коронавирусом.

Министр сельского хозяйства Ирландии Дара Каллири подала в отставку из-за участия в этом многолюдном мероприятии всего через пять недель после вступления в должность. Хоган только публично извинился, но подчеркнул, что предполагал соблюдение организаторами ужина всех правил.

"Я ни для кого не представлял опасности", - заявил комиссар ЕС, сообщив в оправдание, что у него недавно был отрицательный тест на коронавирус.

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Правительство Ирландии, гражданином которой является еврочиновник Хоган, дистанцировалось от него. Премьер-министр Майкл Мартин и другие политики объявили, что Хоган явно нарушил меры борьбы с пандемией.

Министерство здравоохранения в Дублине однозначно отвергло его оправдание: тест не может обнаружить каждое заражение. Кроме того, Бельгия, откуда приезжал Хоган в Ирландию, не входит в европейский список полностью безопасных в плане пандемиии стран, поэтому он в любом случае должен был две недели соблюдать карантин.

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Его отставка вынуждает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен произвести перестановки в своем кабинете. И нет никаких гарантий, что назначенец Дублина на замену Хогана получит тот же торговый портфель. Это потенциально ослабит руку Ирландии в переговорах по Брекситу.

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Еврокомиссия, Коронавирус, Фил Хоган, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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