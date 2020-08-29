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Пандемия: Во Франции новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

Пандемия: Во Франции новый рекорд по числу заболевших коронавирусом
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф
За прошедшие 24 часа во Франции зарегистрировали 7 300 новых случаев заболевания на коронавирус. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Французские СМИ отмечают, что это самый высокий показатель с тех пор, как во Франции ранее летом начали отменять ограничительные меры.

"Динамика распространения эпидемии имеет экспоненциальный рост", - указали в управлении.

Между тем, президент страны Эмманюэль Макрон в ходе общения с журналистами в пятницу заявил, что "мы делаем все, чтобы избежать возвращения ограничительных мер". 

"Очень опасный сценарий": в ВОЗ объяснили, как нельзя добиваться коллективного иммунитета к COVID-19

Однако, отвечая на вопрос о возможности возвращения таких мер, он указал, что "ничего нельзя исключать в теории". 

В четверг премьер Франции Жан Кастекс заявил, что жителям Парижа придется в массовом порядке носить маски. Он напомнил, что правительство хотело бы избежать повторной изоляции, однако такой вероятности исключать нельзя, и локальные карантины в будущем вполне возможны. 

В общей сложности за время пандемии во Франции зарегистрировано около 260 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 30 тыс. человек скончались вследствие заражения этой инфекцией.

Ранее, Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев в связи со второй волной пандемии COVID-19, разрешение на транзитный проезд должно остаться. 

Также собщалось, что в следствие лесного пожара на юго-западе Испании были эвакуированы 250 местных жителей.

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Все по теме:

Франция, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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