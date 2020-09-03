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Пандемия COVID-19: в Чехии выявили рекордное количество случаев заражения за сутки

Пандемия COVID-19: в Чехии выявили рекордное количество случаев заражения за сутки
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф
В Чехии за прошедшие 24 часа зафиксировали рекордный ежедневный прирост новых случаев COVID-19 с начала эпидемии - 650. Об этом сообщает портал Novinky.

Также отмечается, что динамика заболеваемости в Чехии худшая среди всех соседних государств.

Отмечается, что большое количество новых инфицированных частично связана с увеличением количества проведенных тестов, в среду их сделали почти 11000.

В Чехии с начала эпидемии всего зарегистрировано 26 423 случая коронавируса.

Общее количество инфицированных в настоящее время составляет более 7000 человек. 

Ранее сообщалось, что в Чехии коронавирус подтвердили у депутата парламента и министра обороны Карлы Шлехтовой.

В связи с заражением, 11 ее коллег получили приказ оставаться на самоизоляции.

Ранее, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что Европе нужно дать жесткий ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Также сообщалось, что Минздрав Польши сократил срок обязательного карантина до 10 дней.

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Все по теме:

Чехия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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