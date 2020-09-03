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Эпидемия COVID-19: В Молдове впервые за неделю возросло число новых случаев заражения

Эпидемия COVID-19: В Молдове впервые за неделю возросло число новых случаев заражения
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф
За прошедшие 24 часа в Молдове выявлено 632 новых случая заражения COVID-19, еще 12 человек скончались, сообщил в четверг государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Константин Рымиш.

"В четверг были обработаны 2 736 тестов, в том числе 2 503 первичных тестов. В результате выяснилось, что 632 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 38 372", - говорится в сообщении.

Предыдущие семь дней число новых случаев коронавируса в республике не превышало 600. 27 августа было выявлено 564 новых случая, 28 августа - 358, 29 августа зарегистрировано ровно 500 новых случаев заражения, 30 августа - 296, 31 августа - 220, 1 сентября - 288, а накануне было подтверждено 532 случая за сутки.

"Из медицинских учреждений страны были выписаны еще 442 пациента, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 27 017 человек. В то же время, зарегистрирована смерть еще 12 человек с диагнозом коронавирус. Общее количество скончавшихся составляет 1036 человек", - сообщил Рымиш. 

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Он отметил, что среди новых больных 38 человек работают в системе здравоохранения, в том числе COVID-19 выявлен у 19 врачей. В Молдове инфицировано коронавирусом более четырех тысяч медицинских работников, что составляет около 12% от общего количества зараженных, 30 медиков скончалось. 

Рымиш сообщил, что в связи с ростом числа случаев COVID-19 министерством здравоохранения принято решение об увеличении количества койко-мест для больных с этим диагнозом. В частности, открыто 25 новых коек для детей и подростков.

Ситуация с COVID-19 в республике продолжает ухудшаться. В Молдове насчитывается 10 319 активных случаев COVID-19. Республика занимает первое место в Европе по количеству активных случаев на 100 тыс. населения. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну также заразилась COVID-19, она проходит лечение в домашних условиях.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки, 859 человек из числа ранее заболевших выздоровели.

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Все по теме:

Молдова, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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