В Греции из-за коронавируса закрыли три лагеря с мигрантами

Власти Греции из-за вспышек COVID-19 среди мигрантов закрыли на карантин три миграционных центра возле Афин.

Как пишут европейские СМИ, правительство заявило, что лагеря закрыты на санитарно-гигиенический карантин как минимум на две недели - до 21 сентября.

По данным греческой газеты "Катимерини", в крупнейшем лагере беженцев Мория на острове Лесбос обнаружили 35 зараженных коронавирусом, он закрыт на карантин до 15 сентября.

Всего там проживают порядка 13 тыс. человек.

В лагерях мигрантов введены ограничения на выезд и въезд с марта.

Как известно, всего в Греции с начала пандемии зафиксировано 11 832 случая заболевания COVID-19. Из них умерло 290 человек, еще 3804 выздоровели.

По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в мире зафиксировали 27 489 198 случая коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки от осложнений болезни умерли 3708 человек.