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Пандемия COVID-19: в Португалии снова вводят режим чрезвычайной ситуации

Пандемия COVID-19: в Португалии снова вводят режим чрезвычайной ситуации
Обновлено 20:21 Сегодня Телеграф
Правительство Португалии вновь объявило режим чрезвычайной ситуации на материковой части страны в связи с увеличением случаев COVID-19. Президент Национального совета здравоохранения Энрике Баррос заявил, что новые меры последовательны и имеют смысл перед лицом нынешней реальности.

Режим чрезвычайной ситуации, который до сих пор действовал только в столичном регионе, начал действовать на остальной территории до 23:59 30 сентября.

Новые ограничения предусматривают запрет собираться в группы больше 10 человек, если они не относятся к одному домохозяйству, а также запрет на продажу алкогольных напитков. 

В торговых заведениях, в том числе супермаркетах и гипермаркетах, продажа алкогольных напитков с 20.00 теперь запрещена. 

В ресторанах, кафе и кондитерских, расположенных в 300 метрах от школ, будут вводиться ограничения на количество людей за столиком - не больше четырех человек. Такое же ограничение будет действовать в заведениях общественного питания на территории ТРЦ. 

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Магазинам разрешается работать только с 10.00, за исключением пекарен, кафе, парикмахерских и спортзалов, время закрытия - с 20.00 до 23.00, по решению муниципалитета.

Дополнительные меры действуют для регионов Лиссабона и Порту, где риск заболеваемости выше из-за большей плотности населения.

Напомним, что ранее чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19 действовало в Португалии с марта по май.

Сейчас в Португалии общее число случаев коронавируса составляет 64 500, включая 1,8 тысячи летальных.

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Все по теме:

Португалия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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