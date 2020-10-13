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В Дании убьют миллионы норок из-за вспышки коронавируса на фермах

В Дании убьют миллионы норок из-за вспышки коронавируса на фермах
Обновлено 03:31 Сегодня Телеграф AP Фото: Твиттер
В Дании на 63 фермах, на которых разводят норок, обнаружили вспышку коронавируса у животных.

Ветеринарам из-за этого придется убить более 2,5 миллионов норок. 

Датская ветеринарная и продовольственная администрация занимается убоем зараженных животных, в то время как заводчики, у которых есть неинфицированные животные в пределах 8 километров от пораженной вирусом фермы, должны усыпить их самостоятельно.

"Мы движемся вперед, мы делаем это", - сказал представитель правительства Флемминг Куре Маркер, добавив, что процесс может длиться несколько месяцев в зависимости от сложности ситуации. 

Нет никаких точных данных о том, сколько животных уже убито. 

Власти сообщила, что заводчики с неинфицированными норками получат 100% компенсации, в то время как заводчики с инфицированными животными получат меньше в качестве стимула для фермеров не допускать заражения среди своих питомцев.

Дания является одним из крупнейших экспортеров норковых мехов в мире. Kopenhagen Fur, кооператив из 1500 датских заводчиков, составляет 40% мирового производства норок. Большая часть его экспорта идет в Китай и Гонконг.

 В Датской ассоциации звероводов отмечают, что пандемия ставит под угрозу существование всей отрасли.  

Ученые все еще пытаются выяснить, как норки заразились и могут ли они передать коронавирус людям. Некоторые животные могли заразиться вирусом от инфицированных рабочих.

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Коронавирус, Covid-19, Норки.

Автор:

Телеграф
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