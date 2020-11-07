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ВОЗ бьет тревогу из-за коронавируса у норок: что произошло

ВОЗ бьет тревогу из-за коронавируса у норок: что произошло
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Пока в Дании готовятся убить миллионы норок для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса, Всемирная организация здравоохранения начала бить тревогу из-за обнаружения инфицированных животных еще в пяти странах мира. 

Как сообщается на сайте ВОЗ, речь идет об Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции. 

По мнению экспертов организации, норки в этих странах подхватили инфекцию от человека. Впрочем, они не исключают и возможности обратной передачи вируса.

Так по данным датского государственного института в Дании уже по меньшей мере 214 человек заразились мутировавшей формой коронавируса.

В связи с этим ВОЗ рекомендует ужесточить контроль в местах скопления животных, в частности и над норковыми фермами, соблюдать противоэпидемические меры и продолжать исследования мутировавшего вируса. 

Как сообщалось ранее, Дания из-за неконтролируемой вспышки коронавируса на фермах норок уничтожит миллионы животных

Изначально говорилось о цифре в 2,5 миллиона животных в зоне заражения, однако позже речь пошла о всех норках Дании, то есть о более чем 17 миллионах животных. 

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Все по теме:

Италия, Испания, США, Швеция, Дания, Нидерланды, Коронавирус, Норки.

Автор:

Телеграф
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