ВОЗ бьет тревогу из-за коронавируса у норок: что произошло

Пока в Дании готовятся убить миллионы норок для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса, Всемирная организация здравоохранения начала бить тревогу из-за обнаружения инфицированных животных еще в пяти странах мира.

Как сообщается на сайте ВОЗ, речь идет об Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции.

По мнению экспертов организации, норки в этих странах подхватили инфекцию от человека. Впрочем, они не исключают и возможности обратной передачи вируса.

Так по данным датского государственного института в Дании уже по меньшей мере 214 человек заразились мутировавшей формой коронавируса.

В связи с этим ВОЗ рекомендует ужесточить контроль в местах скопления животных, в частности и над норковыми фермами, соблюдать противоэпидемические меры и продолжать исследования мутировавшего вируса.

Как сообщалось ранее, Дания из-за неконтролируемой вспышки коронавируса на фермах норок уничтожит миллионы животных.

Изначально говорилось о цифре в 2,5 миллиона животных в зоне заражения, однако позже речь пошла о всех норках Дании, то есть о более чем 17 миллионах животных.