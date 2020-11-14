Пожар в больнице для больных COVID-19 в Румынии унес жизни 10 человек

В румынском городе Пятра-Нямц вспыхнул пожар в больнице, где проходили лечение инфицированные коронавирусом.

Об этом пишет BBC.

Из-за пожара в отделе интенсивной терапии в государственной больницы в северо-восточном городе Пятра-Нямц погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили травмы.

Сообщается, что один врач, пытавшийся спасти пациентов, находится в критическом состоянии после серьезных ожогов. Его доставили на лечение в Бухарест военным самолетом

Глава Минздрава Румынии Нелу Татару сообщила местным СМИ, что причиной пожара скорее всего стало короткое замыкание.

Спасенных пациентов перевели в больницу города Яссы.

#Últimahora Al menos 10 muertos y 7 heridos graves al desatarse un incendio en una Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Piatra Neamț, al norte de #Rumanía (@romanyahabercom)

pic.twitter.com/sN6Plc4Z2w — eSPAINews (@eSPAINews) November 14, 2020

По предварительной информации, восемь человек погибли в палате, в которой возник пожар, еще двое - в соседней. Все они лечились от COVID-19.

С начала пандемии в Румынии зарегистрировано более 350 тысяч случаев коронавируса и 8813 смертей.

Как сообщалось ранее, в немецком Франкфурте на демонстрации противников карантина полиция применила водометы.