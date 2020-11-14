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Пожар в больнице для больных COVID-19 в Румынии унес жизни 10 человек

Пожар в больнице для больных COVID-19 в Румынии унес жизни 10 человек
Обновлено 22:31 Сб, 14 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: Твиттер

В румынском городе Пятра-Нямц вспыхнул пожар в больнице, где проходили лечение инфицированные коронавирусом. 

Об этом пишет BBC

Из-за пожара в отделе интенсивной терапии в государственной больницы в северо-восточном городе Пятра-Нямц погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили травмы.

Сообщается, что один врач, пытавшийся спасти пациентов, находится в критическом состоянии после серьезных ожогов. Его доставили на лечение в Бухарест военным самолетом

Глава Минздрава Румынии Нелу Татару сообщила местным СМИ, что причиной пожара скорее всего стало короткое замыкание. 

Спасенных пациентов перевели в больницу города Яссы. 

По предварительной информации, восемь человек погибли в палате, в которой возник пожар, еще двое - в соседней. Все они лечились от COVID-19. 

С начала пандемии в Румынии зарегистрировано более 350 тысяч случаев коронавируса и 8813 смертей.

Как сообщалось ранее, в немецком Франкфурте на демонстрации противников карантина полиция применила водометы

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Все по теме:

Румыния, Пожар, Коронавирус, Пятра-Нямц.

Автор:

Телеграф
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