Пожар в больнице для больных COVID-19 в Румынии унес жизни 10 человек

В румынском городе Пятра-Нямц вспыхнул пожар в больнице, где проходили лечение инфицированные коронавирусом.
Об этом пишет BBC.
Из-за пожара в отделе интенсивной терапии в государственной больницы в северо-восточном городе Пятра-Нямц погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили травмы.
Сообщается, что один врач, пытавшийся спасти пациентов, находится в критическом состоянии после серьезных ожогов. Его доставили на лечение в Бухарест военным самолетом
Глава Минздрава Румынии Нелу Татару сообщила местным СМИ, что причиной пожара скорее всего стало короткое замыкание.
Спасенных пациентов перевели в больницу города Яссы.
#Últimahora Al menos 10 muertos y 7 heridos graves al desatarse un incendio en una Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Piatra Neamț, al norte de #Rumanía (@romanyahabercom)
pic.twitter.com/sN6Plc4Z2w
— eSPAINews (@eSPAINews) November 14, 2020
По предварительной информации, восемь человек погибли в палате, в которой возник пожар, еще двое - в соседней. Все они лечились от COVID-19.
С начала пандемии в Румынии зарегистрировано более 350 тысяч случаев коронавируса и 8813 смертей.
Как сообщалось ранее, в немецком Франкфурте на демонстрации противников карантина полиция применила водометы.