Европа под угрозой третьей волны коронавируса, но еще есть шансы избежать обострения - ВОЗ

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Дэвид Набарро предсказал третью волну пандемии в Европе в начале 2021 года, если правительства повторят ошибки для предотвращения второй волны COVID-19.

Об этом сообщает издание Swissinfo.

"Они не создали условия и необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как была взята под контроль первая волна", - сказал Дэвид Набарро в интервью швейцарской газете.

Набарро высоко оценил реакцию азиатских стран, таких как Южная Корея, где число инфекций сейчас относительно невелико: "Люди полностью вовлечены, они принимают шаги, затрудняющее распространение вируса. Они держатся на расстоянии, носят маски, изолируются, когда болеют, моют руки и поверхности. Они защищают группы, которым угрожает наибольшая опасность".

Набарро также сказал, что Азия не ослабляла ограничения преждевременно.

"Вы должны подождать, пока количество случаев не снизится", - сказал он. "Реакция Европы была недостаточной".

А тем временем, астролог предсказал, что паника вокруг COVID-19 продлится до 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за последние сутки в Украине коронавирусной инфекцией заразились 12079 человек, а вот антирекордов по областях зафиксировано не было.