Эрдоган после обещаний Путина выбрал другого союзника в борьбе против коронавируса

Не смотря на переговоры по поставкам вакцины предложенной президентом РФ Владимиром Путиным в Турцию, Реджеп Тайип Эрдоган все же выбрал более дорогую вакцину от партнеров из Китая.

Об этом сообщили haberglobal.com.tr.

Стоит отметить, что вакцины США Pfizer и Moderna в Турции ожидаются примерно по $40-60 (~1100-1700 грн) за две дозы, в то же время вакцина из Китая CoronaVac от Sinovac сама по себе будет дороже их.

А тем временем РФ обещала сделать вакцины Спутник V дешевле всех прочих.

Но в Турции уже началось тестирование китайской вакцины и власти уже договорились о поставке бесплатно 10 млн доз этой вакцины (при населении в 82 млн человек), остальные вакцины будут продавать за деньги.

А тем временем, Турция также тестирует на людях вакцину от коронавируса "ERUCOV-VAC", разработанную в Университете Эрджиэс.

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