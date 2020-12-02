Первая страна в мире запускает вакцинацию от коронавируса

Правительство Великобритании первым позволило использовать вакцины от коронавируса. Прививать людей начнут уже на следующей неделе.

Как отмечается на сайте BioNTech, Великобритания одобрила применение вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, на своей территории.

Британский регулирующий орган MHRA сделал заявление, что эти прививки должно обеспечивать до 95% защиты от заболевания COVID-19 и на данном этапе оно является «безопасным для развертывания».

Отмечается, что первыми вакцину получат люди из группы риска. Страна уже заказала 40 миллионов доз - этого хватит, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек (по две прививки для каждого). Вскоре должно появиться около 10 миллионов доз, а первые дозы прибудут в Великобританию в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцины от коронавируса, которые разрабатывают в США фармкомпании Moderna и Pfizer, может вызывать серьезные побочные эффекты куда чаще, чем ранее известные препараты.

Стоит отметить, что в Лондоне ситуация с распространением COVID-19 критическая и Британия понесла очень большие потери из-за пандемии.