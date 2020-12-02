Скачать
Среда, 02.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
Венгерский депутат потерял работу после скандала с гей-оргией
Венгерский депутат потерял работу после скандала с гей-оргией
Квартиры, машина и бизнес: что будут делить Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков при разводе
Квартиры, машина и бизнес: что будут делить Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков при разводе
Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Первая страна в мире запускает вакцинацию от коронавируса

Первая страна в мире запускает вакцинацию от коронавируса
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф

Правительство Великобритании первым позволило использовать вакцины от коронавируса. Прививать людей начнут уже на следующей неделе.

Как отмечается на сайте BioNTech, Великобритания одобрила применение вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, на своей территории. 

Британский регулирующий орган MHRA сделал заявление, что эти  прививки должно обеспечивать до 95% защиты от заболевания COVID-19 и на данном этапе оно является «безопасным для развертывания».

У добровольцев выявили коронавирус: в России сделали признание о вакцине "Спутник V"

Отмечается, что первыми вакцину получат люди из группы риска. Страна уже заказала 40 миллионов доз - этого хватит, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек (по две прививки для каждого). Вскоре должно появиться около 10 миллионов доз, а первые дозы прибудут в Великобританию в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцины от коронавируса, которые разрабатывают в США фармкомпании Moderna и Pfizer, может вызывать серьезные побочные эффекты куда чаще, чем ранее известные препараты.

Стоит отметить, что в Лондоне ситуация с распространением COVID-19 критическая и Британия понесла очень большие потери из-за пандемии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Вакцина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Групповое развращение и изнасилование: всплыли новые детали скандала с известным фотографом в Украине
02 "Не прошло и десяти лет": Кравчук удивил словами о роли Путина в войне на Донбассе
03 "Никакого эпидемиологического смысла": врач жестко высказался про локдаун в Украине
04 Лига чемпионов: результаты матчей 1 декабря
05 "Полный треш!" Известный врач показал "один из крутейших" рецептов от COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вейпы и электронные сигареты в Украине приравняли к обычным табачным изделиям: что изменится
Вейпы и электронные сигареты в Украине приравняли к обычным табачным изделиям: что изменится
Почти половина украинцев отказалась бы от бесплатной вакцины против коронавируса - опрос
Почти половина украинцев отказалась бы от бесплатной вакцины против коронавируса - опрос
В Киеве ДТП сразу с 6 авто парализовало мост через Русановский канал (видео)
В Киеве ДТП сразу с 6 авто парализовало мост через Русановский канал (видео)
Умер актер, сыгравший доктора Борменталя в фильме &quot;Собачье сердце&quot;
Умер актер, сыгравший доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь