90-летняя женщина стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса (фото)

Жительница Великобритании Маргарет Кинан в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer.

Об этом сообщает телеканал Еngland.Nhs.

"Для меня большая честь быть первой вакцинированной от COVID-19, это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, потому что это означает, что я, наконец, могу с нетерпением получить возможность провести время со своей семьей и друзьями в Новом году после того, как в одиночестве я провела большую часть года", - сказала Кинан.

Сообщается, что Маргарет Кинан, жительница Ковентри, графство Уэст-Мидленс, получила прививку 8 декабря в 6.30 утра по местному времени в университетской больнице Ковентри.

Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer.

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Напомним, вчера 7 декаюря стало известно, что прививочная кампания от смертельного вируса также начнется уже на следующей неделе и в США.