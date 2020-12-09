Уильяма Шекспира вакцинировали от коронавируса

8 декабря в Великобритании началась вакцинация вакциной от производства Pfizer. Первым мужчиной, которому сделали прививку стал 81-летний Уильям Шекспир.

Об этом сообщили ladbible.com.

Пожилой пациент из Уорикшира получил укол Pfizer / BioNTech в университетской больнице Ковентри утром 8 декабря.

Репортер Би-би-си Хью Пим в своем твите сказал: "Второй пациент, которому сделали укол от Covid в университетской больнице Ковентри - вы не поверите… Уильям Шекспир из Уорикшира".

Он является одним из первых пациентов в стране, которым сделана иммунизация, которую нужно будет продлить через три недели.

Стоит напомнить, что еще в 6:31 утра 8 декабря 90-летняя женщина по имени Маргарет Кинан стала первым человеком, получившим укол от Pfizer / BioNTech.