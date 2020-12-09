В Британии фиксируют случаи серьезной аллергии после вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Великобритании выявила в первые сутки серьезные ухудшения в самочувствии нескольких британцев, страдающих аллергией.

Об этом сообщает Daily.

Индикатором для выявления такого побочного эффекта стал тот фак, что аллергия появилась у двух медработников, привитых вакциной Pfizer.

Оба медработника, имя которых не называется, уже выздоравливают. Национальная служба здравоохранения сообщила, что у них была анафилактоидная реакция, которая мягче, чем анафилаксия, и, как правило, включает сыпь, одышку и падение артериального давления.

При этом, британское агентство по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения (MHRA) предупредила лаборатории, проводящие вакцинацию, что любой, у кого в анамнезе есть "серьезные" аллергические реакции, необходимо отказывать в прививке.

Отметим, что в ходе испытания вакцины в США, проведенного компанией Pfizer, у 137 из примерно 19 000 человек, получивших вакцину, наблюдалась одна или несколько аллергических реакций. При этом, реакции на укол могут включать температуру, тошноту, отек руки или, в тяжелых случаях, общее недомогание из-за увеличения лимфатических узлов.

Напомним, всеобщая Национальная кампания вакцинации была начата в 70 британских больницах, при этом большинство доз получали люди старше 80 лет.

Как сообщал "Телеграф", ранее жительница Великобритании Маргарет Кинан в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer.

Напомним, 7 декабря стало известно, что прививочная кампания от смертельного вируса также начнется уже на следующей неделе и в США.