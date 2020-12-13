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ВОЗ уличили в сговоре с Италией из-за коронавируса

ВОЗ уличили в сговоре с Италией из-за коронавируса
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Всемирную организацию здравоохранения заподозрили в сговоре с правительством Италии, ради сокрытия информации о положении дел с заболеваемостью на COVID-19 в начале пандемии. 

Об этом пишет The Guardian

Отчет был подготовлен ученым ВОЗ Франческо Замбоном и десятью его коллегами из разных стран Европы. Работу над ним профинансировало правительство Кувейта ради получения информации о болезни странами, которых коронавирус на тот момент еще не затронул. 

Документ под названием "Беспрецедентный вызов: первый ответ Италии на Covid-19", был обнародован на сайте ВОЗ 13 мая 2020 года, однако уже спустя день его удалили. 

В отчете говорилось, что противоэпидемический план Италии не обновлялся с 2006 года, а также о том, что из-за неготовности к новым вызовам, действия врачей в больницах были "импровизированными, хаотичными и творческими". 

Документ был удален якобы по просьбе заместителя генерального директора ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Герра. Он был генеральным директором по профилактике здоровья в министерстве здравоохранения Италии в период с 2014 г. по конец 2017 г. и поэтому отвечал за обновление плана пандемии в соответствии с новыми руководящими принципами, изложенными ВОЗ и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC)

Как известно, Италия была первой европейской страной, в которой зафиксировали вспышку коронавируса. По состоянию на 13 декабря в стране насчитывается 1,83 миллиона случаев заболевания и более 64 тысяч смертей, что является рекордным показателем в Европе. 

Напомним, в Украине уже более 15 тысяч человек погибли от коронавирусной инфекции

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Все по теме:

Италия, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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