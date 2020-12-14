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В Великобритании нашли объяснение новому росту случаев коронавируса

В Великобритании нашли объяснение новому росту случаев коронавируса
Обновлено 21:15 Сегодня Телеграф

В Великобритании, которая может "приблизится к катастрофе" в преддверии Рождества из-за всплеска новых случаев коронавируса, обнаружили одну из генетических мутаций  COVID-19, которая распространяется очень быстро.

Об этом, выступая в понедельник, 14 декабря, заявил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок, по словам которого распространение похожих вариантов вируса в последние месяцы отмечалось также в других странах Европы.

"В последние дни, благодаря имеющимся в стране возможностям для осуществления геномных исследований мирового класса, мы выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением болезни в юго-восточной части Англии (в том числе и Лондоне, - Авт.). Предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее уже известных вариантов", - сказал он.

По его словам, в стране отмечено больше тысячи случаев заражения мутировавшим коронавирусом, преимущественно на юге Англии, и их число растет. Великобритания передала данные о новом варианте вируса Всемирной организации здравоохранения.

"Похожие варианты вируса были в последние месяцы обнаружены в других странах", - отметил Хэнкок.

Он также добавил, что в среднем в Лондоне за последнюю неделю отмечалось больше 220 случаев заражения на 100 тыс. человек населения, однако в отдельных районах города этот показатель превысил 350 случаев на 100 тыс. человек.

В связи с этим в столице Великобритании ужесточили нормы карантина. В частности, с полуночи 16 декабря будет запрещена работа кафе, ресторанов, гостиниц и кинотеатров. Жителям столицы также рекомендовано свести к минимуму любые поездки. Кроме того, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, а спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей.

Ранее уже сообщалось, что в Лондоне ситуация с распространением COVID-19 критическая и Британия понесла очень большие потери из-за пандемии.

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Все по теме:

Лондон, Карантин, Мутации, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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