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Ученые обнаружили главное отличие группа от коронавируса

Ученые обнаружили главное отличие группа от коронавируса
03:27 Сегодня Телеграф

Уровень смертности среди госпитализированных пациентов, у которых обнаружен COVID-19, почти в три раза выше, чем среди больных гриппом.

Об этом говорится в сообщении по результатам исследования, проведенного во Франции под руководством профессора Лайонела Пирота из Центра клинических исследований при клинике Университета Дижона, опубликованном в журнале The Lancet Respiratory Medicine в четверг, 17 декабря.

Так, ученые взяли данные по 89,5 тысячи пациентов, госпитализированных с COVID-19 в марте и апреле во Франции, с 45,8 тысячи пациентов, госпитализированных с сезонным гриппом в период с декабря 2018 года до конца февраля 2019 года.

Оказалось, что около 16,9% госпитализированных пациентов с COVID-19 умерли за время исследования. В то же время показатель летальности среди тех, кто был госпитализирован с гриппом, составляет 5,8%.

Исследователи установили, что больше пациентов с COVID-19 требовали интенсивной терапии - 16,3% против 10,8% с гриппом. При этом средняя продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии у пациентов с COVID-19 была вдвое длиннее - 15 дней по сравнению с восемью днями среди тех, кто болел гриппом.

Как сообщал "Телеграф", ранее на утро 18 декабря зафиксировали 12 630 новых случаев заболевания. В частности, заболели 620 детей и 552 медработников.

Также исследование показало, что гораздо больше детей в возрасте до 18 лет были госпитализированы с COVID-19, чем с гриппом: 1,4 % среди инфицированных коронавирусом и 19,5% - среди пациентов с гриппом.

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Все по теме:

Ученые, Грипп, Коронавирус, Covid-19, летальность.

Автор:

Телеграф
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