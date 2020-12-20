В Лондоне объявлен полный локдаун из-за коронавируса, люди массово бегут из города (видео)

В воскресенье, 20 декабря, в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели полный локдаун. Это является частью нового комплекса мер по сдерживанию "вышедшего из-под контроля" нового штамма коронавируса.

Как пишет Bloomberg, глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, жесткие карантинные меры сохранятся до тех пор, пока новая вакцина не получит широкого применения.

По его словам, в январе будет проведено голосование по новым ограничениям "уровня 4", а жителям регионов, попавшим под их действия, он посоветовал вести себя так, будто "они могут быть заражены".

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) намерена активно проводить вакцинацию во время рождественских праздников, в эти дни планируется сделать более 100 тысяч прививок средством от Pfizer.

Отметим, что новости о грядущем ужесточении карантина вынудили многих жителей Лондона покинуть пределы города. В связи с этим на железнодорожных станциях образовались длинные очереди.

На 20 декабря в Великобритании зафиксировано свыше двух миллионов случаев инфицирования коронавирусом. От болезни погибли уже более 67 тысяч человек.

На фоне сложной ситуации с COVID-19, жители Соединенного королевства начали сталкиваться с еще одной проблемой - нашествием крыс.