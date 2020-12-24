Ученые выяснили уникальную особенность "африканского" коронавируса

Новая мутация COVID-19, которую изначально выявили в Великобритании, куда ее завезли из Африки, подстраивается под иммунную систему человека, кардинально меняясь с каждой новой передачей.

Об этом в эфире местного телеканала eNCA заявила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.

Так, вариант коронавируса под названием 501.V2 выявляет слабые места иммунной системы каждого отдельного человека.

Как утонила Грей, новая мутация считывает индивидуальный иммунный ответ каждого человека. Это может привести к глобальной катастрофе, ведь не исключено, что в течение короткого времени данный вариант COVID-19 даст целую группу новых агрессивных штаммов, поскольку он меняется с каждым новым перемещением между людьми.

"Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - уточнила исследователь.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что мутированный коронавирус нашли еще в трех странах.