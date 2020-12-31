Венгрия отказалась от использования путинской вакцины от коронавируса: названа причина

Венгрия отказалась от использования российской вакцины "Спутник V", поскольку у России недостаточно производственных мощностей.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщили в канцелярии премьера страны Виктора Орбана, Венгрия намерена закупать вакцины либо через механизмы закупок ЕС, либо напрямую у Китая. От российской вакцины пришлось отказаться из-за нехватки мощностей для производства препарата.

Отметим, что Венгрия ранее принимала участие в тестировании вакцины "Спутник V" и даже получила небольшие партии, чем вызвала тревогу у ЕС относительно того, что таким образом Будапешт намерен обойти механизм утверждения лекарственных препаратов Евросоюза.

Как сообщалось ранее, депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук в начале декабря ездил в Россию, где договаривался о производстве вакцины "Спутник V" на заводе под Харьковом.