Норвегия усомнилась в безопасности вакцины от коронавируса для стариков

Власти Норвегии поставили под сомнение безопасность вакцины Pfizer для пожилых людей, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, после того, как в стране после вакцинации умерло 29 человек в возрасте.

Об этом сообщили в американском агенстве Bloomberg.

Согласно последним данным, количество смертей среди пожилых людей в Норвегии возрослона шесть человек, и в то же вермя снизилс возрастной порог в этой группе - с 80 до 75 лет.

При этом, первую дозу вакцины уже успели ввести 43 тысячам представителями наибольшей группы риска, а именно пожилым людям.

По информации норвежского медицинского агенства, большинство людей, которые получили вакцину, чувствовали побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, лихорадка, а также реакции в месте инъекции и ухудшение основного состояния здоровья.

Стоит отметить, что Европейское медицинское агентство (ЕМА) по показателям эффективности и безопасности разрешило продажу двух вакцин - Pfizer / BioNTech и Moderna на рынке ЕС. Таким образом большинство стран Евросоюза начали кампанию вакцинации еще 27 декабря 2020 года.

Напомним, ранее доктор-онколог из Украины поделилась опытом вакцинации разработкой Pfizer и назвала побочные эффекты.