За год - 26 млрд евро: в ЕС насчитали огромные убытки ЖДотрасли из-за Covid-19

Пандемия коронавируса нанесла ощутимый финансовый удар по пассажирским и грузовым перевозкам в Европе. В течение 2020 года отрасль понесла убытков на 26 миллиардов евро.

Статистику годовых потерь обнародовали 26 января на Генеральной ассамблее Сообщества европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний (CER), которое объединяет значительную часть ЖД-отрасли в ЕС (заседание проходило в формате видеоконференции). Основный урон был нанесен европейским пассажирским перевозкам, потерявшим 24 миллиарда выручки, что на 42 процента меньше по сравнению с 2019 годом. Однако, сильно пострадали и грузоперевозки, которые не досчитались 2 миллиардов евро (минус 12% по сравнению с предыдущим годом), сообщает портал railfreight.com.

"Мы все надеемся на светлое будущее на заре Года железных дорог в ЕС (2021 год был объявлен в Европе годом ЖД-дорог), но эти цифры возвращают нас к ужасающей реальности. CER отслеживает ситуацию в тесном сотрудничестве со всеми нашими членами, и данные, собранные за 2020 год, показывают тревожные финансовые последствия COVID-19 для железных дорог" - отметили представители Сообщества.

Если же рассматривать различные периоды 2020 года, ситуация выглядит несколько иначе. Так грузоперевозки наиболее пострадали именно в первой половине года, упав на 30%. Однако, к концу года объемы были восстановлены до нормального уровня. Совсем другая история с пассажирскими перевозками. Осенью, после небольшого подъема летом, ситуация стала сильно ухудшатся достигнув в декабре рекордных потерь доходов - 50%.

В конце октября 2020 года подсчитали убытки и украинские железнодорожники. Глава АО "Укрзализніця" Владимир Жмак прогнозировал потери на конец года на уровне 12-14 миллиардов гривен (352-410 миллионов евро).

Напомним, "Укрзалізниця" попала в скандал из-за условий в поезде. В соцсетях В Украине пожаловались на состояние вагонов СВ-класса.