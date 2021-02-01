COVID-19 отступает? Впервые за четыре месяца в мире выявили меньше 400 тысяч заболевших за сутки

На утро понедельника, 1 февраля, в мире обнаружили почти 395 тысяч случаев коронавируса, которым в Украине заразились за сутки 2030 человек. Последний раз меньше 400 тысяч положительных результатов тестирования подтверждали в середине октября.

Это подтверждают данные сайта Worldometers.

Так, в частности, в США диагностировали почти 108 тысяч заражений. Почти 28 тысяч случаев коронавируса зарегистрировали в Бразилии. Кроме того, около 20 тысяч больных зафиксировали в Великобритании и Франции. Россия сообщила о 18 тысячах заражений, Мексика – о 15 тысячах, Индонезия – о 12 тысячах.

При этом, по данным ресурса, в общей сложности зарегистрировано 103 536 594 случаев коронавируса по всему миру. Кроме того, умерли от COVID-19 – 2 237 964. Вылечились 75 140 187.

В то же время, по данным онлайн карты Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 102 974 263 случая коронавируса, умерли от COVID-19 2 228 203 человека. В лидерах антирейтинга по количеству заболевших находятся США (более 26 миллионов), Индия (более 10 миллионов) и Бразилия (более 9 миллионов). Украина занимает 17 место в этом рейтинге, выше нее – Россия (5 место) и Польша (14 место).

Стоит напомнить, что ранее главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий дал прогноз по коронавирусу в Европе.