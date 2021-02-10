Старейшая жительница Европы победила коронавирус за несколько дней до своего 117-летия

Старейшая жительница Европы французская монахиня Андрэ (в миру Люсиль Рандон) перед своим 117-летием переболела коронавирусом.

Об этом сообщает BBC.

В Люсиль Рандон 16 января диагностировали COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. По ее словам, она "даже не знала, что это у меня есть".

Она изолировалась отдельно от других жителей своего дома престарелых в Тулоне на юге Франции, но сейчас Андрэ полностью выздоровела. Теперь она с нетерпением ждет возможности отпраздновать свой день рождения.

На вопрос, не боится ли она умереть от коронавируса, сестра Андре ответила: "Нет, я не боялась, потому что не боялась умереть … Я рада быть с вами, но я хотела бы быть где-нибудь еще — присоединиться к моему старшему брату, дедушке и бабушке".

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, работала в больнице. Потом женщина стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ.

Женщина является вторым старейшим жителем в мире согласно мировому рейтингу, составленному Группой геронтологических исследований (GRG). Самым старым человеком является Кане Танака из Японии, которой 2 января исполнилось 118 лет.

Напомним, в апреле прошлого года 104-летняя итальянка Ада Зануссо переболела коронавирусом.

А жительница Великобритании Маргарет Кинан в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer.