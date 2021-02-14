Германия закрывает границы из-за мутации коронавируса: Евросоюз недоволен

Covid-19 стал причиной разногласий между властями ФРГ и Евросоюзом. Чиновники ЕС недовольны решением Берлина частично закрыть границы из-за появления нового штамма коронавируса в Чехии и Австрии.

В ночь на воскресенье, 14 февраля, Федеральная полиция Германии выставила посты на пограничных переходах между Баварией, а также Саксонией и Чехией и австрийской федеральной землей Тироль. Эти территории признаны в Германии "регионами, где распространена мутация коронавируса". Пока что на дорогах нет заграждений. Однако, полицейские останавливают автомобили и проверяют у водителей цель поездки. Движение поездов и автобусов через границы также приостановлено, сообщает Deutsche Welle.

Через границу пропускают только лиц, работающих в медицинской сфере или на предприятиях "критической инфраструктуры", а также водителей грузовиков и тех, кто едет не похороны. У всех вышеперечисленных категорий должен быть при себе отрицательный тест на Covid-19.

В ЕС решение ФРГ энтузиазма не вызвало. По словам комиссара ЕС по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес "страх перед мутациями коронавируса понятен. Но при этом остается фактом является то, что от вируса невозможно защитится с помощью закрытых границ". Вместо этого чиновники предложила использовать прививки и соблюдение гигиенических предписаний.

Напомним, впервые за четыре месяца в мире выявили меньше 400 тысяч заболевших за сутки.