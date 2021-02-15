В Чехии все плохо: в стране объявили режим ЧП из-за коронавируса, соседи закрывают границы

Власти Чехии вновь объявили чрезвычайное положение с 14 февраля на следующие две недели для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Решение было принято вопреки нижней палате парламента, которая отклонила просьбу правительства продлить действие карантина.

В Чешской Республике, население которой насчитывает 10,7 миллиона человек, было зарегистрировано более 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, а также погибло 18, 1 тысяч человек. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, показатель 915 новых подтвержденных случаев на 100 000 человек за последние две недели является вторым худшим из 27 стран ЕС после Португалии.

Страна также сталкивается со всплеском быстро распространяемого варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании, который, по мнению ученых, является более смертоносным, чем оригинальный вирус. Три наиболее пострадавших региона Чехии, расположенные на границе с Германией и Польшей, находятся под полным карантином. Количество новых случаев на 100 000 жителей за последние семь дней там превышает 1100.

В то же время, уже ранним утром перед пунктами контроля на автодорогах D5 и D8 возникли километровые очереди, на D5 у Розвадова колонна транспорта, заняв все полосы, растянулась почти на 20 км. Ожидается, что в течение дня трудности могут возникнуть и на других дорогах.

Согласно новым ужесточенным правилам пересечения границы, даже категории-исключения, которые имеют право на въезд, в том числе и водители фур, обязаны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Стоит напомнить, что ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что масштаб пандемии коронавируса в китайском Ухане был большим, чем сообщалось ранее.