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Миллион доз вакцины пылится на складах: в Германии предложили прививать от коронавируса всех желающих

Миллион доз вакцины пылится на складах: в Германии предложили прививать от коронавируса всех желающих
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Германии правительства некоторых федеральных земель призывают пересмотреть подходы к вакцинации от коронавируса. Причиной тому стала непопулярность среди немцев вакцины AstraZeneca, в результате чего миллион доз препарата просто пылятся на складах. 

Об этом пишет DW

В Германии, согласно приоритетам вакцинации, первыми прививку получают люди пожилого возраста и работники критических отраслей. Однако среди этих категорий людей большим спросом пользуются вакцины Pfizer и Moderna. 

В итоге, чтобы избежать порчи около миллиона доз вакцин AstraZeneca, которые оказались на складах, правительства земель Баварии, Баден-Вюртембурга и Саксонии предложили раздать вакцины всем желающим.

23 февраля в Министерстве здравоохранения ФРГ сообщили, что с почти 1,5 миллиона доз этой вакцины использовано было лишь 240 тысяч. 

Вместе с уколом - волна негатива: как в Украине проходит вакцинация от COVID-19

До этого, из-за отсутствия убедительных данных, средство AstraZeneca не рекомендовали применять на людях старше 65 лет. 

Помимо того, появление в СМИ сообщений о том, что этот препарат демонстрирует низкую эффективность в борьбе с мутировавшими штаммами, лишь усилило скепсис со стороны общественности. 

Как сообщалось ранее, в Украину 23 февраля была завезено 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, производства индийской SII. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Германия, Вакцины, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca.
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