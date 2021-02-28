Миллион доз вакцины пылится на складах: в Германии предложили прививать от коронавируса всех желающих

В Германии правительства некоторых федеральных земель призывают пересмотреть подходы к вакцинации от коронавируса. Причиной тому стала непопулярность среди немцев вакцины AstraZeneca, в результате чего миллион доз препарата просто пылятся на складах.

Об этом пишет DW.

В Германии, согласно приоритетам вакцинации, первыми прививку получают люди пожилого возраста и работники критических отраслей. Однако среди этих категорий людей большим спросом пользуются вакцины Pfizer и Moderna.

В итоге, чтобы избежать порчи около миллиона доз вакцин AstraZeneca, которые оказались на складах, правительства земель Баварии, Баден-Вюртембурга и Саксонии предложили раздать вакцины всем желающим.

23 февраля в Министерстве здравоохранения ФРГ сообщили, что с почти 1,5 миллиона доз этой вакцины использовано было лишь 240 тысяч.

До этого, из-за отсутствия убедительных данных, средство AstraZeneca не рекомендовали применять на людях старше 65 лет.

Помимо того, появление в СМИ сообщений о том, что этот препарат демонстрирует низкую эффективность в борьбе с мутировавшими штаммами, лишь усилило скепсис со стороны общественности.

Как сообщалось ранее, в Украину 23 февраля была завезено 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, производства индийской SII.