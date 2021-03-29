В Чехии выявили новый штамм коронавируса: действуют ли на него вакцины

Чешским ученым удалось пополнить коллекцию мутаций вируса Covid-19. В чешском городе Брно был обнаружен новый штамм коронавируса.

Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на директора специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon Омара Шери, чьи сотрудники и выявили мутацию. Новый штамм образовался в результате мутации спайк-белка. Именно этот белок и находится на поверхности вируса SARS-CoV-2.

Как считают ученые, современные вакцины против Covid-19 способны противостоять и новой мутации коронавируса.

"К счастью, мутация находится в положении, которое не должно влиять на связывание антител или клеточных рецепторов", - отметил Шери.

Отметим, ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили на территории Украины новые мутации "британского" штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава Максима Степанова, новые штаммы втрое заразней и опасней предыдущих. Они поражают не только легкие, но и почки, печень и центральную нервную систему.