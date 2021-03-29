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Понедельник, 29.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Чехии выявили новый штамм коронавируса: действуют ли на него вакцины

В Чехии выявили новый штамм коронавируса: действуют ли на него вакцины
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф

Чешским ученым удалось пополнить коллекцию  мутаций вируса Covid-19. В чешском городе Брно был обнаружен новый штамм коронавируса.

Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на директора специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon Омара Шери, чьи сотрудники и выявили мутацию. Новый штамм образовался в результате мутации спайк-белка. Именно этот белок и находится на поверхности вируса SARS-CoV-2.

Как считают ученые, современные вакцины против Covid-19 способны противостоять и новой мутации коронавируса.

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"К счастью, мутация находится в положении, которое не должно влиять на связывание антител или клеточных рецепторов", - отметил Шери.

Отметим, ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили на территории Украины новые мутации "британского" штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава Максима Степанова, новые штаммы втрое заразней и опасней предыдущих. Они поражают не только легкие, но и почки, печень и центральную нервную систему.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Вакцина, Чехия, Мутации, Коронавирус, Covid-19.
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