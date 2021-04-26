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Снимал маску и кашлял на коллег: мужчину арестовали за заражение 22 человек коронавирусом

Снимал маску и кашлял на коллег: мужчину арестовали за заражение 22 человек коронавирусом
05:27 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Испании арестовали мужчину по подозрению в заражении коронавирусом 22 человек.

Об этом 24 апреля сообщили BBC News.

Отметим, что 40-летний мужчина посещал спортзал и работу при температуре выше 40 градусов и кашле.

По словам коллег, он ходил по своему месту работу на острове Майорка, снимал маску и кашлял на сотрудников говоря, что хочет их заразить.

Так, 3 посетителя спортзала и 5 его коллег получили позитивный ковид-тест. В общей сложности еще как минимум 14 человек, членов семей заболевших подхватили "корону" вместе с тремя малышами.

Сперва у мужчины появились симптомы заболевания, и он прошел тест ПЦР. Но на следующий день он не отменил поход на работу и в зал.

Сотрудники рекомендовали мужчине уйти домой, но он отказывался, после чего снимал маску и говорил, что хочет заразить всех коронавирусом.

Поэтому, когда тест оказался позитивным, коллеги встревожились, но никто серьезно не заболел.

Напомним, что ранее при пожаре в больнице на юго-востоке Багдада не менее 27 человек погибли и 46 получили ранения. В здании проходили лечение пациенты, больные COVID.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Испания, Майорка, Коронавирус.
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