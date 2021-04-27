В ЕС намерены закупить вакцины от COVID-19 для стран Восточного партнерства: Украина в списке

В ЕС предложили помочь странам Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) с поставками вакцин против коронавируса.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели, во время визита в Польшу, пишет WNP.

Отмечается, что подобная программа помощи ЕС недавно была запущена для стран Западных Балкан. В мае туда доставят первую партию в 651 тысячу доз вакцины BioNTech/Pfizer, а поставки регулярные поставки будут длится до августа.

В первую очередь в ЕС хотят обеспечить вакцинами медработников.

"Речь идет о 530 тысячах медицинских работников в странах Восточного партнерства. Нам придется предоставить им две дозы, поэтому легко посчитать, что это более 1 миллиона доз", - сказал Варгели.

Однако он подчеркнул, что сейчас есть проблема с компанией AstraZeneca и поставками ее вакцин в ЕС, что может задержать начало поставок препаратов в страны Восточного партнерства.

Также он признает, что могут возникнуть трудности с доставкой вакцин в Беларусь, поскольку "правительство в Минске в настоящий момент не ведет с нами переговоров".

Как сообщалось ранее, Бразилия отказалась от российского "Спутника V" из-за "критически важных вопросов", связанных с безопасностью и эффективностью вакцины.