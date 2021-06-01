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Чтобы избежать стигматизации: ВОЗ переименовывает штаммы COVID-19

Чтобы избежать стигматизации: ВОЗ переименовывает штаммы COVID-19
08:39 Сегодня Телеграф

Во Всемирной организации здравоохранения объявили об изменении в системе по наименованию вариантов коронавируса.

Об этом 31 мая сообщили BBC News.

Сообщается, что теперь ВОЗ будут применять буквы греческого алфавита для обозначения вариантов, которые впервые обнаружили в Британии, Южной Африке и Индии.

Так, британский штамм обозначат как "Alpha", южноафриканский как  "Beta", а индийский - как "Delta". 

В организации также объяснили это тем, что таким образом станет проще обсуждать конкретные штаммы и также снять стигму с имен.

Ранее, власти Индии раскритиковали название варианта B.1.617.2, который обнаружили в октябре 2020 года, и назвали "индийским вариантом", хотя ВОЗ официально не называла его так.

По словам техруководителя ВОЗ по Covid-19 Марии Ван Керхове, греческие буквы не заменят существующие научные названия. Если официально идентифицировано более 24 вариантов, в системе закончатся буквы, и будет объявлена новая программа присвоения имен.

 

Отметим, 31 мая один из экспертов сообщил, что Британия находится на ранней стадии третьей волны коронавируса, отчасти вызванной "Дельтой" или индийским вариантом. 

Напомним, что в конце мая во Вьетнаме был обнаружен новый вариант коронавируса, который представляет собой гибридную форму вариантов, появившихся в Индии и Великобритании.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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