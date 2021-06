Чтобы избежать стигматизации: ВОЗ переименовывает штаммы COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения объявили об изменении в системе по наименованию вариантов коронавируса.

Об этом 31 мая сообщили BBC News.

Сообщается, что теперь ВОЗ будут применять буквы греческого алфавита для обозначения вариантов, которые впервые обнаружили в Британии, Южной Африке и Индии.

Так, британский штамм обозначат как "Alpha", южноафриканский как "Beta", а индийский - как "Delta".

В организации также объяснили это тем, что таким образом станет проще обсуждать конкретные штаммы и также снять стигму с имен.

Ранее, власти Индии раскритиковали название варианта B.1.617.2, который обнаружили в октябре 2020 года, и назвали "индийским вариантом", хотя ВОЗ официально не называла его так.

По словам техруководителя ВОЗ по Covid-19 Марии Ван Керхове, греческие буквы не заменят существующие научные названия. Если официально идентифицировано более 24 вариантов, в системе закончатся буквы, и будет объявлена новая программа присвоения имен.

Today, @WHO announces new, easy-to-say labels for #SARSCoV2 Variants of Concern (VOCs) & Interest (VOIs)

They will not replace existing scientific names, but are aimed to help in public discussion of VOI/VOC

Read more here (will be live soon):

https://t.co/VNvjJn8Xcv#COVID19 pic.twitter.com/L9YOfxmKW7

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) May 31, 2021