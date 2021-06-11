Германия увидела улучшение ковидной ситуации в Украине: страну исключат из "красной зоны"

Правительство Германии приняло решение об отмене с 1 июля предупреждений относительно путешествий за границу, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает DW, в списке "красных стран" ФРГ в настоящее время находится более сотни стран.

К "краснозонным" странам в Германии причисляют те, которые имеют более 50 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек населения. 1 июля этот порог будет поднят до 200.

Украина покинет этот список 13 июня, вместе с США, Канадой, Австрией, Сербией, Хорватией и рядом других.

Следовательно, для жителей этих стран при въезде в ФРГ более не надо будет сдавать тест на COVID-19, проходить самоизоляцию и регистрироваться в специальном правительственном реестре.

Впрочем, смягчение правил въезда будет распространяться не на все страны мира. Около 40 из них останутся в списке, поскольку там зафиксировано распространение опасных штаммов коронавируса.

Как сообщалось ранее, страны Европейского Союза договорились о смягчении ограничений на поездки в течение лета.