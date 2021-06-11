Германия увидела улучшение ковидной ситуации в Украине: страну исключат из "красной зоны"

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Пятница, 11.06.2021
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Обновлено 21:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Правительство Германии приняло решение об отмене с 1 июля предупреждений относительно путешествий за границу, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает DW, в списке "красных стран" ФРГ в настоящее время находится более сотни стран. 

К "краснозонным" странам в Германии причисляют те, которые имеют более 50 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек населения. 1 июля этот порог будет поднят до 200. 

Украина покинет этот список 13 июня, вместе с США, Канадой, Австрией, Сербией, Хорватией и рядом других. 

Следовательно, для жителей этих стран при въезде в ФРГ более не надо будет сдавать тест на COVID-19, проходить самоизоляцию и регистрироваться в специальном правительственном реестре. 

Впрочем, смягчение правил въезда будет распространяться не на все страны мира. Около 40 из них останутся в списке, поскольку там зафиксировано распространение опасных штаммов коронавируса. 

Как сообщалось ранее, страны Европейского Союза договорились о смягчении ограничений на поездки в течение лета.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Германия, Туризм, Коронавирус, Covid-19.
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