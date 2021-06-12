Королева Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков вакцины от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари ученых, принимавших участие в создании вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca.

Об этом сообщается в пресс-релизе "Список почестей ко дню рождения королевы в 2021 году", обнародованным на сайте правительства Британии.

В этом году большинство получателей почетных званий являются волонтерами, благотворителями и другими людьми, поддерживавшими страну во время кризиса пандемии.

Почетный титул дамы (женский аналог рыцаря в Британии) получила профессор вакцинологии в Институте Дженнера Сара Гилберт за ключевую роль в разработке вакцины от COVID-19.

Также титул дамы получила Кейт Бингхэм, которая в последнее время возглавлявшая Рабочую группу по вакцинам и занималась закупкой, производством и распространением вакцин против коронавируса.

Профессор педиатрических инфекций Оксфордского университета Эндрю Поллард получил титул рыцаря за заслуги перед общественным здравоохранением во времена пандемии.

В списке награждённых присутствуют благотворители и работники социальной сферы – всего 1129 человек.

Как сообщалось ранее, в Великобритании были обнаружены случаи заражения оспой.