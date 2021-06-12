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Королева Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков вакцины от коронавируса

Королева Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков вакцины от коронавируса
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари ученых, принимавших участие в создании вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca. 

Об этом сообщается в пресс-релизе "Список почестей ко дню рождения королевы в 2021 году", обнародованным на сайте правительства Британии

В этом году большинство получателей почетных званий являются волонтерами, благотворителями и другими людьми, поддерживавшими страну во время кризиса пандемии. 

Почетный титул дамы (женский аналог рыцаря в Британии) получила профессор вакцинологии в Институте Дженнера Сара Гилберт за ключевую роль в разработке вакцины от COVID-19. 

Также титул дамы получила Кейт Бингхэм, которая в последнее время возглавлявшая Рабочую группу по вакцинам и занималась закупкой, производством и распространением вакцин против коронавируса.

Профессор педиатрических инфекций Оксфордского университета Эндрю Поллард получил титул рыцаря за заслуги перед общественным здравоохранением во времена пандемии. 

В списке награждённых присутствуют благотворители и работники социальной сферы – всего 1129 человек.

Как сообщалось ранее, в Великобритании были обнаружены случаи заражения оспой

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Вакцины, Елизавета II, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca.
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