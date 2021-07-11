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В Бельгии женщина умерла после того, как заразилась сразу двумя штаммами COVID-19

В Бельгии женщина умерла после того, как заразилась сразу двумя штаммами COVID-19
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Бельгии скончалась 90-летняя женщина, которая была заражена сразу двумя штаммами коронавируса.

Как сообщает Bloomberg, женщина была госпитализирована в бельгийскую больницу в марте и в тот же день у нее диагностировали Covid-19. Через 5 дней больная скончалась. Известно, что пациентка не была привита против вируса, а ее состояние быстро ухудшалось.

Ученые обнаружили, что женщина заразилась как штаммом "Альфа", который впервые появился в Великобритании, так и штаммом "Бета", впервые выявленным в Южной Африке.

Согласно докладу ученых, заражение женщины, вероятно, произошло от разных людей. 

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В то же время исследователи затрудняются сказать, что именно двойное инфицирование спровоцировало такое стремительное ухудшении состояния больной.

Отметим, на днях Европейское общество клинической микробиологии (ECCMID) признало популярный препарат, используемый в борьбе против коронавируса, бесполезным.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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США, Бельгия, Коронавирус, Covid-19.
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