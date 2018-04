Вблизи Калифорнии произошло землетрясение

У побережья штата Калифорния (США) произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр находился в 29 километрах на юго-восток от острова Санта-Круз на глубине 9,9 километров.

Did You Feel the M5.3 EQ that just took place off the Channel Islands, CA? Please let us know here: https://t.co/cHMIb35SOk pic.twitter.com/qhgXpT166c

— USGS (@USGS) 5 апреля 2018 г.