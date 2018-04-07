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Шварценеггер выписался из больницы после успешной операции

Арнольд Шварценеггер
04:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Актер и политик Арнольд Шварценеггер был выписан из госпиталя.

Известный американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выписался из больницы, где ему провели операцию на открытом сердце.

Об этом сообщил в пятницу, 6 апреля, в Twitter его представитель Дэниэл Кетчелл.

"Шварценеггер направляется домой!", - написал он.

Как известно, 30 марта 70-летний Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце.

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Новости мира, Арнольд Шварценеггер, Кино, Новости мира, США.
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