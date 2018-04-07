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Шварценеггер выписался из больницы после успешной операции
Новости мира: Актер и политик Арнольд Шварценеггер был выписан из госпиталя.
Известный американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выписался из больницы, где ему провели операцию на открытом сердце.
Об этом сообщил в пятницу, 6 апреля, в Twitter его представитель Дэниэл Кетчелл.
"Шварценеггер направляется домой!", - написал он.
Как известно, 30 марта 70-летний Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце.
Telegraf.com.ua