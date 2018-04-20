В Техасе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар (Видео)

В американском штате Техас произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, в результате которого начался пожар. Об этом сообщает Nbc4i. Около 5 вечера по местному времени 19 апреля на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в городе Техас-Сити (штат Техас, США - прим. ред.) произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, но начался пожар. На данный момент причина взрыва неизвестна.