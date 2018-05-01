https://telegraf.com.ua/files/2018/05/53765423-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4039004-ssha-prekrashhaet-operatsii-protiv-igil-v-irake.html
США прекращает операции против ИГИЛ в Ираке
Новости мира: Часть американских военных останется в Ираке для тренировки местной армии.
Командование объединенной коалиции во главе с США объявило о завершении основных боевых операций против "ИГИЛ" в Ираке.
Об этом сообщает Reuters.
Возглавляемая США коалиция заявила, что ее отношения с иракскими вооруженными силами будут развиваться "от поддержки и содействия боевых действий к обучению и развитию самодостаточных возможностей сил безопасности Ирака".
Telegraf.com.ua