США прекращает операции против ИГИЛ в Ираке

Командование объединенной коалиции во главе с США объявило о завершении основных боевых операций против "ИГИЛ" в Ираке.

Об этом сообщает Reuters.

Возглавляемая США коалиция заявила, что ее отношения с иракскими вооруженными силами будут развиваться "от поддержки и содействия боевых действий к обучению и развитию самодостаточных возможностей сил безопасности Ирака".