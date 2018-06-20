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Трамп встретится с королевой Елизаветой II

Королева Елизавета II
23:14 Ср, 20 Июнь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Во время визита в Великобританию у Трампа запланирована встреча с королевой Елизаветой II.

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II во время визита в Соединенное Королевство в июле, рассказал телеканалу Sky News посол США в Лондоне Роберт Вуд Джонсон.

"Встреча с Ее Величеством - это самое важное. Она - глава государства, и, конечно, президент хочет этого", - заявил дипломат.

Точный план приезда Д.Трампа в Британию еще не проработан до конца, но в нем будет фигурировать встреча с Елизаветой II, подчеркнул Р.Джонсон.

Он добавил, что встречу планируется провести в Виндзорском замке.

Президент Д.Трамп прибудет в Великобританию 13 июля, это будет его первый визит в королевство в качестве главы американского государства.

Этот визит проводится не по приглашению королевского дома Великобритании, поэтому встреча Д.Трампа и королевы Елизаветы II не является обязательной.

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Новости мира, Великобритания, Дональд Трамп, Елизавета II, Роберт Вуд Джонсон.
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