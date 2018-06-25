В США с рельсов сошли 32 вагона с нефтью

Недалеко от города Дун (штат Айова) сошли с рельсов 32 грузовых вагона с нефтью.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на сайт железной дороги BNSF Railway.

"Произошла утечка около 5,5 тыс. баррелей нефти (870 тыс. литров)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистам из опасных веществ и окружающей среде удалось собрать около 2,38 тыс. баррелей нефти.