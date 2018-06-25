https://telegraf.com.ua/files/2018/06/p_54435267-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4164995-v-ssha-s-relsov-soshli-32-vagona-s-neftyu.html
В США с рельсов сошли 32 вагона с нефтью
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Новости мира: О возможных причинах аварии поезда пока не сообщается.
Недалеко от города Дун (штат Айова) сошли с рельсов 32 грузовых вагона с нефтью.
Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на сайт железной дороги BNSF Railway.
"Произошла утечка около 5,5 тыс. баррелей нефти (870 тыс. литров)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалистам из опасных веществ и окружающей среде удалось собрать около 2,38 тыс. баррелей нефти.
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