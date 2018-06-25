В Калифорнии бушуют лесные пожары

Распространяемые сильным ветром лесные пожары привели к эвакуации в Калифорнии. Огонь уничтожил 12 зданий и подступает к 600 строениям, сообщает AP.

Площадь неконтролируемого пожара составляет 6,5 кв. км. В районе Спринг-Вэлли эвакуированы все дома, в которых проживают около 3 тыс. человек.