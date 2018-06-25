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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Лесной пожар в Калифорнии
08:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Площадь лесных пожаров в Калифорнии составила 6,5 кв.км, эвакуировано уже более 3 тыс. человек.

Распространяемые сильным ветром лесные пожары привели к эвакуации в Калифорнии. Огонь уничтожил 12 зданий и подступает к 600 строениям, сообщает AP.

Площадь неконтролируемого пожара составляет 6,5 кв. км. В районе Спринг-Вэлли эвакуированы все дома, в которых проживают около 3 тыс. человек.

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Новости мира, Калифорния, Лес, Пожар, США, Эвакуация.
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