На Аляске белый медведь подружился с собакой (Видео)

В Сети появилось видео с играми медведя и собаки на Аляске. Хозяин пса снял на видео ,как собака и медведь играют. Собака и белый медведь подружились на Аляске. Знакомство и игры животных снял на видео хозяин пса, передает Daily Mail. На видеозаписи видно, как начала собака обнюхала медведя, а потом начала бегать вокруг, приглашая поиграть. Полярный медведь оказался весьма добродушным и согласился поиграть с собакой в догонялки.