Американец снял на видео драку медведей у себя во дворе (Видео)

Американец Корни Бэйл из штата Нью Джерси снял на видео, как два медведя подрались во дворе. О медведях на заднем дворе дома Бэйл узнал от соседа, передает UPI. Бэйл уверен, что дрались два самца через самку, которую видел сосед на заднем дворе. "Когда я вышел посмотреть, я услышал, как медведи сражались друг с другом, они сильно ворчали", - рассказал свидетель.