Штаты отреагировали на "крупномасштабную интернет-цензуру" в Иране

Новости мира:США ввели санкции против министра связи Ирана из-за блокировки интернета.

Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми внесен в американские санкционные списки, сообщило в пятницу министерство финансов США.

Ограничительные меры против министра вводятся за "его участие в крупномасштабной интернет-цензуре" в Иране.

"Доступ в интернет в Иране, находящийся под управлением министерства Азери Джахроми, был заблокирован на несколько дней в ноябре из, как заявляют власти Ирана, соображений национальной безопасности, на фоне протестов против режима, проходивших по всей стране", - указывают в Минфине США.

Джахроми, по мнению Минфина США, продвигал в Иране политику "репрессивной цензуры в интернете", а также принимал участие в слежке за оппозиционными активистами.

Теперь США распорядились заморозить его активы, а американским гражданам запрещено вести с иранским министром дела.

Накануне президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана в стремлении скрыть от мира ситуацию в стране при помощи ограничения доступа в интернет.

Доступ в интернет в Иране был почти полностью заблокирован с прошлых выходных на фоне протестов из-за повышения цен на бензин в стране. В четверг СМИ сообщили о постепенном восстановлении работы интернета в стране. После этого госсекретарь США Майк Помпео обратился к иранцам с призывом отправить в Госдеп видео, фото и другую информацию, связанную с протестами.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.