В США в огромном ДТП столкнулись более полусотни авто (Видео)

На трассе в США в штате Айова рядом с городом Де-Мойн столкнулись более 50 автомобилей. Об этом сообщает The Weather Channel во вторник, 10 декабря. Массовое ДТП произошло в условиях плохой видимости, а также из-за снегопада и гололеда на дороге. Пока известно об одном тяжелораненом. На месте работают спасатели.