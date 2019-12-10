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Вторник, 10.12.2019

В США в огромном ДТП столкнулись более полусотни авто (Видео)

На трассе в США в штате Айова рядом с городом Де-Мойн столкнулись более 50 автомобилей. Об этом сообщает The Weather Channel во вторник, 10 декабря. Массовое ДТП произошло в условиях плохой видимости, а также из-за снегопада и гололеда на дороге. Пока известно об одном тяжелораненом. На месте работают спасатели.
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