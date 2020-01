"Никогда не будет иметь ядерное оружие": Трамп написал загадочный твитт

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану никогда не удастся получить ядерное оружие.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Трамп, используя одни лишь заглавные буквы.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020