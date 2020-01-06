"Никогда не будет иметь ядерное оружие": Трамп написал загадочный твитт

Новости мира:Глава Белого дома США считает, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану никогда не удастся получить ядерное оружие.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Трамп, используя одни лишь заглавные буквы.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

Что именно этим хотел сказать президент США, пока не известно.

Как известно, накануне парламент Ирака проголосовал за вывод тысяч американских военнослужащих с военных баз в стране после ракетного удара, в результате которого погиб командующий специальных сил Ирана генерал Касем Сулеймани.

В Госдепартаменте заявили, что США разочарованы подобным решением парламента Ирака, а президент страны Дональд Трамп пригрозил санкциями, которых в Багдаде "не видели никогда в жизни".