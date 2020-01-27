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Вирус в Америке: В США заявили о новых случаях заражения коронавирусом

Вирус в Америке: В США заявили о новых случаях заражения коронавирусом
11:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти США зафиксировали пять новых случаев заболевания коронавирусом из Китая.

В четырех американских штатах зафиксировали уже пять случаев заражения новым коронавирусом, который распространился из Китая.

Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

"Новые случаи (заболевания коронавирусом - ред.) были выявленыво во все большем количестве стран, включая США, где на 26 января 2020 года в четырех штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон) было подтверждено 5 (больных - ред.) туристов из Ухань", - говорится в сообщении.

Коронавирус в Китае: скончались уже 80 человек

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

Заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено уже у 2794 человек, а количество умерших от коронавируса нового типа возросло до 80 человек.

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Китай, США, Заболевание, Коронавирус.
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